Spalletti ha chiesto alla squadra di tenere alta l'attenzione per un motivo: c'entra la Champions

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti non ha alcuna intenzione di sottovalutare lo Spezia. Ma, in linea generale, non vuole sottovalutare nessuno, neanche le altre medio-piccole che si affronteranno dopo, ossia Cremonese e Sassuolo. L'allenatore di Certaldo ha chiesto alla squadra di tenere alta l'attenzione anche per uno specifico motivo: tra poco tornerà la Champions League e quindi bisogna rimanere in tensione, sul pezzo, senza adagiarsi sul +13 in classifica. A scriverlo è La Repubblica.