Spalletti ha già in mente come sostituire Kim e Anguissa: i possibili sostituti

Dopodomani la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo al “Maradona” per sfidare il Milan dopo il ko per 1-0 di San Siro dell’andata.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli pensa già alla prossima sfida di Champions League. Dopodomani la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo al “Maradona” per sfidare il Milan dopo il ko per 1-0 di San Siro dell’andata. Due assenze per il tecnico azzurro che non avrà a disposizione gli squalificati Kim e Anguissa. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i possibili sostituti dovrebbero essere Juan Jesus e Tanguy Ndombele