Spalletti, le pagelle dei quotidiani: tante insufficienze perché non la sistema in corsa

La formazione azzurra viene battuta 1-0 dalla Lazio al "Maradona" con un super gol di Vecino.

Prima sconfitta casalinga, la seconda stagionale, per il Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra viene battuta 1-0 dalla Lazio al "Maradona" con un super gol di Vecino. "Sarri lo imbriglia, impiega un tempo a far capire ai suoi come scivolare ai sigilli imposti dall'ex Masaniello del calcio" il commento di TMW. "I rischi li aveva paventati tutti ma stavolta - scrive la Gazzetta dello Sport - non gli è riuscito di sistemare la gara in corsa". Questo invece è quanto scrive il Corriere dello Sport: "Non il solito Napoli, anche e soprattutto per i meriti e la prova super in fase difensiva della Lazio. Spalletti non perdeva in casa da undici mesi. Il primo ko interno non cambia il senso del campionato e non spaventa la capolista, il Maradona applaude lo stesso".