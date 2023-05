Spalletti non è solo: da Conte a Sarri, quando chi vince va via

Allenatori che vincono e vanno via? Ce ne sono tanti, scrive il Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenatori che vincono e vanno via? Ce ne sono tanti, scrive il Corriere dello Sport. Massimiliano Allegri ha aperto il nuovo corso, ormai una tendenza, e dopo il trionfo del 2018-2019 il saluto alla Vecchia Signora, pure annunciato, fece scalpore. Da Madame, dopo un anno e con tanto di titolo, si staccò pure Maurizio Sarri, come il suo predecessore rimasto a casa con tanto di stipendio garantito. Separazione secca all’Inter, a seguire, con Antonio Conte che prima festeggiò e poi salutò, per andarsene a Londra, sponda Tottenham. Mentre dodici mesi dopo, Pioli, fresco di incoronazione, è rimasto al proprio posto.