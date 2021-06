Spalletti pensa a Florenzi: il problema è Mourinho

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, il rapporto tra Alessandro Florenzi e Luciano Spalletti non si è mai deteriorato. Ma in mezzo al giocatore e il Napoli c'è la Roma, con Mourinho che si riserva ancora la possibilità di convincere Florenzi a restare e rilanciarsi nella sua città. Ricordiamo che l'esterno è reduce da una buona stagione vissuta in maglia Paris Saint-Germain.