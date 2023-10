Spalletti, pioggia di 7 dopo il 4-0 a Malta: "Gioco chiaro e gran credibilità"

Lunga serie di 7 in pagella per Luciano Spalletti all'indomani di Italia-Malta 4-0.

Lunga serie di 7 in pagella per Luciano Spalletti all'indomani di Italia-Malta 4-0. "Traghetta la Nazionale in giorni complicati con la credibilità di chi ha dimostrato coi fatti di saper gestire momenti difficili. Punta su Bonaventura e Jack lo ringrazia. Non la migliore Italia ma un'Italia che non ha mai staccato la spina", il commento di TMW.

Questo invece quanto si legge stamani sul 'Corriere dello Sport': "Il gioco è chiaro: giropalla ad aprire la congestione che neanche all'ora di punta, il muro di Malta frantumato poco per volta col dentro-fuori che fa saltare le cerniere".

Le pagelle di Luciano Spalletti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6.5

Repubblica: 7