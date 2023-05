Spalletti prepara maxi-turnover: Kvara, Lobotka e non solo in panchina

A titolo ormai acquisito, Luciano Spalletti è pronto a lanciare chi ha giocato meno nelle cinque partite che restano. Già a cominciare da oggi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A titolo ormai acquisito, Luciano Spalletti è pronto a lanciare chi ha giocato meno nelle cinque partite che restano. Già a cominciare da oggi contro la Fiorentina, come scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Oggi Ostigard dovrebbe far coppia con Kim al centro della difesa, Di Lorenzo è il punto fermo e Bereszynski potrebbe giocare a sinistra. Potrebbe riposare Lobotka, al suo posto è pronto Demme. Elmas dovrebbe completare la mediana con Zielinski e Ndombele in panchina. Lozano tornerà in campo dal primo minuto, Osimhen insegue il titolo di capocannoniere della serie A, vuole respingere la rincorsa di Lautaro Martinez che è dietro di tre gol. Kvaratskhelia, come accadde contro il Verona prima della gara di ritorno contro il Milan in Champions League, partirà dalla panchina, sulla zona sinistra dell’attacco dovrebbe muoversi Raspadori".