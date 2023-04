Spalletti ritrova due perni con la Juve: come cambia il Napoli con Kim e Anguissa

In Champions League, nel match di ritorno contro il Milan, Kim Min-jae e Frank Anguissa erano squalificati.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In Champions League, nel match di ritorno contro il Milan, Kim Min-jae e Frank Anguissa erano squalificati. Oggi contro la Juventus torneranno in campo dall'inizio e sarà un altro Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Rispetto alla gara contro il Milan, il Napoli ha perso Politano e Mario Rui ma ritrova Anguissa e Kim squalificati in Champions League. Kim consente d’alzare il baricentro della linea difensiva, fa in modo che la squadra sia più aggressiva nel recupero palla. Anguissa assicura forza fisica e favorisce lo sviluppo del gioco sulla catena di destra".