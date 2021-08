"Spalletti rivoluziona l'attacco: tre schemi senza Osimhen". Questo il titolo che campeggia in taglio alto sull'apertura odierna de Il Mattino: senza Osimhen, squalificato per due giornate dal giudice sportivo dopo l'espulsione con il Venezia (il Napoli presenterà ricorso), Spalletti pensa a nuove soluzioni per l'attacco.