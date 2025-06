"Spalletti si aspettava ritocco ingaggio da ADL, non arrivò e sospettò di tutti", il retroscena del Mattino

vedi letture

L'edizione odierna de Il Mattino, all'indomani dell'esonero di Luciano Spalletti da commissario tecnico della Nazionale, torna sull'addio dell'allenatore toscano al Napoli risalente all'inizio dell'estate 2023: "Due anni fa, invece, fu lui a dire "basta". E a lasciare De Laurentiis alla ricerca disperata del suo sostituto. «Ho bisogno di un anno sabbatico», confessò al patron nel faccia a faccia con cui risolse un contratto che sarebbe scaduto nel 2024. E che DeLa gli aveva prolungato con una comunicazione unilaterale.

In realtà, Spalletti si aspettava il rinnovo già durante il ritiro invernale in Turchia e un bel ritocco dell'ingaggio come premio per il cammino da record. Non arrivò nulla. E Lucianone si chiuse in se stesso, ammirando i fantasmi, sospettando di tutti. Ma a Napoli resta un eroe. «Non potrò mai giocare con il Napoli avversario», la sua promessa. Già, come farà adesso? Questa settimana firmerà la risoluzione: rinuncerà all'ultimo anno di stipendio".