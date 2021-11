Spalletti torna a San Siro dopo l'esonero: Luciano a caccia di rivincita

Inter-Napoli non sarà un semplice big match per Luciano Spalletti, che torna per la prima volta a Milano dopo l'esonero dell'Inter. Il tecnico del Napoli non si aspetta gli stessi fischi ricevuti a Roma, ma troverà uno stadio pieno di interisti che per anni gli hanno rimproverato di tutto. Spalletti torna al Meazza con la consapevolezza di aver fatto del suo meglio in maglia nerazzurra e lo fa da primo in classifica.

Una rivincita sportiva, come la definisce il quotidiano Il Mattino. L'addio all'Inter è forse stato quello che lo ha maggiormente ferito, ma ora è tempo di pensare solo in azzurro: testa al Napoli, tutto il resto è noia.