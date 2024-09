Spalletti vara una difesa in stile Napoli: con Israele c'è anche Buongiorno

vedi letture

Il classe '99 con ogni probabilità sarà il braccetto sinistro della difesa azzurra, completata da Bastoni al centro e Di Lorenzo a destra.

Alessandro Buongiorno si è preso definitivamente l'azzurro, tanto al Napoli quanto in Nazionale. Il difensore - si legge su Il Mattino - in poco tempo è divenuto un leader della difesa partenopea ma è pronto a ritagliarsi uno spazio di primo piano anche con l'Italia. Il CT Luciano Spalletti infatti questa sera lo schiererà titolare nel match previsto contro Israele a Budapest. Buongiorno, dopo lo spezzone giocato in Francia, prenderà il posto di Calafiori.

Il classe '99 con ogni probabilità sarà il braccetto sinistro della difesa azzurra, completata da Bastoni al centro e Di Lorenzo a destra. Non è escluso però che l'ex Toro possa in un certo senso tornare alle origini, ricoprendo il ruolo di centrale e invertendosi con lo stesso Bastoni. Il Napoli però potrà seguire con attenzione anche Giacomo Raspadori, a cui probabilmente verrà data una chance dal primo minuto. L'ex attaccante del Sassuolo infatti, nel 3-5-2 disegnato da Spalletti, dovrebbe andare a far reparto in attacco con Moise Kean.