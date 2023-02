Spalletti vieta calcoli e presunzione: gruppo al completo verso lo Spezia

Vietato fare calcoli. Su questo sta insistendo in questi giorni Luciano Spalletti ed il messaggio verrà ripetuto probabilmente anche quest'oggi

Fonte: di Antonio Gaito per Tmw

Vietato fare calcoli. Su questo sta insistendo in questi giorni Luciano Spalletti ed il messaggio verrà ripetuto probabilmente anche quest'oggi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. La vittoria contro la Roma, infatti, ha dato un ulteriore scossone al campionato, un segnale fortissimo anche alle rivali, ma Spalletti - nominato ieri allenatore del mese di gennaio dalla Lega Serie A - sa bene che la strada è ancora lunga ed il suo Napoli non può permettersi comunque di abbassare la guardia.

Vietato sottovalutare gli avversari

A partire da domani, sul campo di uno Spezia capace all'andata di mettere in difficoltà il Napoli e di capitolare soltanto allo scadere con un gol di Raspadori nell'assalto finale dei partenopei. La squadra di Gotti va a caccia di punti salvezza per tenere lontane le inseguitrici e rappresenta al meglio quella tipologia di gara - tutti dietro e ripartenza - che richiede il massimo equilibrio e applicazione di squadra.

Tutti a disposizione

Allarme rientrato per Lobotka, Rrahmani e Zielinski che giovedì hanno svolto lavoro differenziato. S'è trattato soltanto di un programma personalizzato per sfruttare al meglio la settimana tipo: ieri i tre titolari sono rientrati in gruppo e saranno a disposizione per la gara. Spalletti non dovrebbe proporre particolari novità: solito ballottaggio a sinistra Mario Rui-Olivera ed a destra tra Lozano e Politano con quest'ultimo favorito nell'ottica dell'alternaza