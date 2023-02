Spezia-Napoli, probabili formazioni CdS: Gotti sorprende in attacco? Spalletti invece no

Di seguito le probabili formazioni pubblicate oggi sul quotidiano romano.

Quale formazione per la gara con lo Spezia? Secondo il Corriere dello Sport Luciano Spalletti dovrebbe confermare totalmente l'undici mandato in campo domenica scorsa contro la Roma. Compreso Lozano, avanti nel ballottaggio su Politano e pronto a giocare la terza gara di fila da titolare. Nello Spezia invece a sorpresa potrebbe giocare Maldini e non Verde in coppia con Shomurodov in attacco. Di seguito le probabili formazioni pubblicate oggi sul quotidiano romano.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Maldini, Shomurodov

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia