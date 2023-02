Spezia, solo 10mila euro di multa per i cori vergognosi al Picco. E nessun riferimento a Diego

L'edizione odierna de Il Mattino commenta così la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Spezia dopo la gara del Picco contro il Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Tutto qui: 10mila euro e nulla più. E nella motivazione della decisione del giudice sportivo non c’è alcun passaggio sui cori offensivi nei confronti di Luciano Spalletti e nemmeno di quelli che hanno infangato la memoria di Diego Armando Maradona. Niente. Nemmeno un riferimento". L'edizione odierna de Il Mattino commenta così la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo allo Spezia dopo la gara del Picco contro il Napoli. Troppo poco secondo il quotidiano napoletano, che sottolinea come nessuno in casa partenopea abbia digerito le offese rivolte dai tifosi bianconeri al D10S del calcio.