Spinazzola show, voti altissimi: "Gol alla Kvara e non si risparmia mai"

Leonardo Spinazzola show all'Olimpico. Sua la rete del vantaggio. Primo gol con la maglia del Napoli. Voti alti in pagella.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "il primo gol napoletano nel suo vecchio stadio, con un tocco d'estern ad alta qualità. Non esulta per rispetto, ma sprinta e copre senza risparmiarsi".

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "Un gol alla Kvara, il primo con il Napoli. Delicatissimo lob dell’ex. Cura la marcatura di Soulé e spinge tanto. Nel tridente quando esce David, chiude da quinto".

Voto 7 Tuttonapoli: "Meraviglioso nel tocco che supera Svilar. Pochi secondi dopo, fa pure una gran chiusura nella sua area".