Spiragli per Lozano, Il Mattino: "Col Verona recupera e può andare in panchina"

Hirving Lozano sta rientrando dopo gli impegni con le Nazionali, i suoi problemi fisici non preoccupano il Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino scrive: "Ieri sono giunte notizie rassicuranti, per lui si è trattata solo di una contusione per i duri colpi subiti durante il match dai difensori avversari: sarà disponibile, quindi, per il match di sabato contro il Verona, anche se andrà in panchina".