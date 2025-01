"Sprint e samba", Neres esaltato nelle pagelle dei quotidiani: "Fenomeno lui, fenomenale il gol!"

Il Napoli batte nettamente la Fiorentina al Franchi e la palma di migliore in campo se la prende David Neres, l'autore della rete che ha sbloccato il risultato. Voto 7,5 per il brasiliano da parte de La Gazzetta dello Sport: "Il gol è bellissimo, perché lo strappo parte a metà campo e finisce in porta e nell’azione usa sinistro e destro con naturalezza. Fa tante cose notevoli". Tuttosport assegna lo stesso voto all'ex Benfica: "Parte diesel ma poi sblocca la gara dopo mezzora con un'azione strepitosa che porta al gol".

Si accoda anche Il Mattino: "Sprint e samba. La sblocca con un'azione da manuale che è un mix di rapidità, forza, tecnica e potenza. Chiede il dai e vai con Lukaku, si porta a spasso Parisi, mette a sedere Ranieri, elude Moreno e di destro piega le mani di De Gea. Devastante". Mezzo punto in più da parte del Corriere dello Sport: "Fenomeno lui, fenomenale come logica conseguenza il gol che segna, seminando avversari (Parisi, Moreno e Ranieri) e terrore per battere infine De Gea con un tiro che s’infila sotto la traversa. E se serve fa anche la fase difensiva".

Voto 7,5 anche da noi di TMW: "Senza Politano e Kvara tocca a lui illuminare di qualità offensiva le fasce. Detto, fatto: il vantaggio azzurro è tutto opera sua. Accende la fantasia". Infine il giudizio di Tuttonapoli.net: "Subito una bella chiusura difensiva che fa gioire Conte. Si mette in proprio con un gol da fenomeno. Impressionante".

I VOTI DI NERES

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 7,5

Tuttonapoli.net: 7,5