Squadra a pezzi, azzurri paralizzati durante lo sfogo di Gattuso negli spogliatoi

Una squadra distrutta nel morale dopo la sconfitta di Verona. L'edizione odierna de 'Il Mattino' racconta il delicato post-partita negli spogliatoi del Bentegodi: "In molti sono a pezzi, anche sotto l'aspetto fisico. Attendono l'arrivo di Gattuso, ma dura poco lo sfogo, perché si gira attorno è vede lo sconforto sul volto dei suoi ragazzi. Nessuno riesce a interrompere Gattuso che a un certo punto deve fermarsi, proprio perché capisce che i suoi sono mortificati. Neppure sfiorata l'idea di un ritiro anticipato.

La squadra è bloccata: in pochi lasciano il proprio posto per andare a fare la doccia. Sono tutti fermi, quasi paralizzati mentre Gattuso fa l'elenco degli errori, delle cose non fatte. Ma dura tutto poco, perché la squadra non reagisce, non replica".