Squalifica Conte, Gazzetta: "Rischia stop pesante dal giudice sportivo"

Grande attesa oggi per la decisione del giudice sportivo dopo il rosso di Conte a San Siro dopo il rigore assegnato col Var all'Inter. Quante giornate di stop rischia l'allenatore del Napoli? Ne parla proprio La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Lo stop del Giudice sportivo rischia di essere anche pesante visto che potrebbe essere di due giornate dopo il faccia a faccia con il quarto uomo Colombo. Inter-Napoli, per lui il papà delle sue partite (la madre resta quella con la Juve), l'ha raffigurato in ampiezza, senza alterarlo, spoilerando questo finale di campionato in cui la squadra gli somiglierà ancora e di nuovo, come un anno fa".