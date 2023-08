Staff Garcia, arriva un'altra figura che il tecnico conosce bene: si affiancherà a Rongoni

Lo staff dei preparatori atletici, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si è arricchito di un’altra figura

TuttoNapoli.net

Lo staff dei preparatori atletici, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, si è arricchito di un’altra figura: al fianco di Paolo Rongoni arriva Manuel De Maria che ha collaborato con Rudi Garcia nell’ultima stagione all’Al-Nassr. Cacciapuoti supporterà De Maria e Rongoni, Giuseppe Trepiccione che, invece, ha lavorato in prima squadra durante i ritiri rientrerà in Primavera.