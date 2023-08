Stangata in arrivo per Di Bello: ecco perchè non è andato al Var

Perché Marco Di Bello non è andato a rivedere il VAR dopo il contatto Iling Jr-Ndoye di Juventus-Bologna?

Perché Marco Di Bello non è andato a rivedere il VAR dopo il contatto Iling Jr-Ndoye di Juventus-Bologna? Una risposta che sveli la ragione non c'è, ma il Corriere dello Sport racconta come gli arbitri non amino il ricorso alla tecnologia, che costa 0,10 punti nella valutazione della partita dell'arbitro se utilizzato, con conseguente colloquio con la commissione. Vai al VAR? Sei penalizzato. E così si crea un bug che fa male al calcio.

Di Bello fermato: paga per due mesi

L'errore commesso da Di Bello e dal VAR Fourneau resta grave, gravissimo, per questo entrambi verranno fermati. Cinque turni di stop per Di Bello, che resterà fermo due giornate, poi tornerà come quarto uomo, come VAR e infine tornerà in campo in Serie B, prima del ritorno in A. Due mesi di stop per l'arbitro, mentre il collega Fourneau, impegnato al VAR domenica, avrà una pena leggermente più lieve