"State sereni, siete in buone mani", ADL non è preoccupato per l'allenatore: c'è un indizio

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"State sereni, siete in buone mani". Aurelio De Laurentiis è tutt'altro che preoccupato per il futuro del Napoli ed è impegnato con tutta la tranquillità del mondo nella scelta del nuovo allenatore. Senza alcuna fretta. A riferirlo è La Repubblica: "De Laurentiis è tranquillo e tutto lascia pensare che sappia il fatto suo, tant’è che negli ultimi giorni si è concesso persino il lusso di interrompere il casting per la panchina".