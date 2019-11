Stipendi ottobre restano congelati: ADL può sbloccarli dopo il Genk, spunta un bonus già accordato

Giornata positiva quella di ieri in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha fatto visita alla squadra per provare a restituire un po' di serenità dopo le ultime vicende. Il disgelo c'è stato, ma adesso servono i risultati. Sarà il campo a dare sentenze, come al solito, e lo stesso vale per il discorso multe. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il Napoli affronterà, il 10 dicembre, il Genk al San Paolo. Il club belga è ultimo in classifica e non dovrebbe creare grossi problemi, anche perché basterà un pareggio per centrare il primo obbiettivo stagionale. In questo caso, scatterà un bonus, già accordato dal club (100 mila euro) che andrà a alleggerire la multe che verranno. Intanto, lo stipendio di ottobre resta, per il momento, congelato. E chissà che il presidente non decida di sbloccarlo dopo la gara col Genk".