Stop alle auto per la festa scudetto, si valuta deroga per le moto: il piano del Comune

In caso di slittamento del derby il Comune definirà un’ordinanza sindacale che delimiti una maxi-area pedonale — da piazza Municipio a Fuorigrotta — nella quale sarà possibile spostarsi soltanto con mezzi pubblici oppure a piedi. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Al Comune, in caso di slittamento della gara, toccherà assicurare gli spostamenti da e per lo stadio Maradona. Garantendo, se possibile, un rafforzamento del trasporto pubblico per dissuadere al massimo l’uso delle auto; dato che in ogni caso non sarà possibile circolare con veicoli privati dal centro a Fuorigrotta. Almeno questo è l’orientamento emerso dalla seduta di ieri in Prefettura.

Al Comune spetta, infatti, ma solo in caso di slittamento della gara a domenica, la definizione di un’ordinanza sindacale che delimiti una maxi-area pedonale — da piazza Municipio a Fuorigrotta — nella quale sarà possibile spostarsi soltanto con mezzi pubblici oppure a piedi. Niente auto, dunque. Ma nemmeno in moto? Questo è, in effetti, il vero nodo da sciogliere per non rendere troppo complicato il raggiungimento dello stadio per chi non potesse sfruttare bus, metro, treni e taxi. E siccome moto e scooter, generalmente, fanno la parte del leone in occasione delle partite a Fuorigrotta, si sta valutando se concedere una deroga al loro transito. Ovviamente, si attende l’ok della Lega Calcio al rinvio del derby campano a domenica prima di varare l’ordinanza.