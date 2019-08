Strategia Inter: monetizzare con Icardi per un colpo-scudetto a centrocampo

La cessione di Mauro Icardi (Juventus, Napoli o Roma) per finanziare il grande assalto a Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino di Beppe Marotta. Sarebbe questa, secondo Tuttosport, la strategia dell'Inter sul mercato in entrata e in uscita.

COLPO SCUDETTO? - Il centrocampista della Lazio, insieme all'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, sistemerebbe infatti in via definitiva la rosa nerazzurra e permetterebbe a Conte di competere alla pari con la Juventus per il titolo. Un tassello importantissimo, di qualità, esperienza e prospettiva futura, che l'Inter proverà a regalarsi in ogni modo negli ultimi giorni di agosto. Anche se convincere il presidente Lotito non sarà affatto facile...