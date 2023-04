Stress e viaggi, il Napoli non riposa: conferma stanchezza l'episodio di Kim

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando del ko col Milan, la squadra non ha avuto la possibilità di riposare

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport parlando del ko col Milan, la squadra non ha avuto la possibilità di riposare, eppure sono tanti i reduci dal tour delle Nazionali rientrati alla base con la necessità di respirare e scaricare le tossine della mente e del corpo. Lo stress è complessivo: viaggi, partite su partite, responsabilità. Un po' quello che Kim ha spiegato alla stampa coreana dopo la seconda amichevole giocata per intero - dal primo all'ultimo minuto - e dopo gli sforzi con il Napoli