Sudamericani verso l'esclusione: Allan e Lozano torneranno in Italia a 36 ore dalla Samp

Hirving Lozano e Allan, impegnati con le rispettive nazionali, sbarcheranno a Castel Volturno soltanto 36 ore prima della sfida contro la Sampdoria e, per questo, dovrebbero restare fuori dal debutto stagionale al San Paolo. L'esclusione del brasiliano - si legge su Il Mattino - è scontata anche perché giocherà certamente dal primo minuto col Liverpool in Champions League. Qualche possibilità in più per il messicano, le cui chance restano comunque basse.