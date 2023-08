Suggestione Amrabat, Commisso avvisa le pretendenti sulla formula dell'affare

La situazione di Amrabat è ormai chiara da mesi, solo che nessuna squadra si è fatta avanti concretamente e seguendo le richieste della Fiorentina.

© foto di www.imagephotoagency.it

Suggestione Sofyan Amrabat per gli ultimi giorni di mercato: la situazione di Amrabat è ormai chiara da mesi, solo che nessuna squadra si è fatta avanti concretamente e seguendo le richieste della Fiorentina. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Manchester United resta sulle tracce del giocatore marocchino da settimane non ha mai dato un seguito concreto al proprio interesse. Commisso non accetterà offerte al ribasso e presentate in extremis: servono (anche in prestito con obbligo di riscatto) 30 milioni di euro.