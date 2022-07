Suggestione Kepa: due problemi rendono complicata la trattativa

La trattativa per Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea, si è complicata per il Napoli. Lo rivela l'edizione odierna de Il Mattino

"E tra i sogni ce ne sta anche un altro: Kepa del Chelsea. Non solo i Blues non pensano di dare una mano nell'ingaggio (10 milioni netti) ma neppure vogliono darlo via. Oggi Giuntoli in conferenza tornerà a parlare per spiegare cosa sta succedendo".