Summit di mercato ADL-Spalletti: tutti i nomi in orbita Napoli

"Scusatemi ora devo raggiungere Spalletti perché dobbiamo parlare di innumerevoli problemi tra cui come potete immaginare il mercato calcistico è aperto sia in uscita che in entrata e abbiamo ancora pochi giorni, il mese di agosto: poi chi c'è c'è chi non c'è non c'è, dal primo settembre si parte fino alla fine". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al convegno La banca di comunità: la BCC Roma al servizio delle famiglie e delle piccole imprese che si è svolto al Palasport.

Ieri sera è andato quindi in scena un summit di mercato in casa Napoli, con tanti nomi in ballo per gli azzurri. Da Emerson Palmieri a Reinildo Mandava, passando per Berge e Thorsby. Senza dimenticare il rinnovo di Insigne". Lo scrive Il Mattino.