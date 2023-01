Summit per nuovi interventi al Maradona: la tempesta ha evidenziato due criticità

Vertice allo stadio Diego Armando Maradona tra Aurelio De Laurentiis, sua figlia Valentina, l'ad Chiavelli e altri esponenti del club azzurro.

I finanziamenti.

Per gli investimenti allo stadio ci sono tanti fondi da utilizzare: la Giunta regionale della Campania ha deliberato a dicembre lo stanziamento di 500mila euro per i lavori di ristrutturazione previsti all'interno dello stadio, per l'ennesimo intervento per il Maradona. ntanto sono stati stanziati, come fondi ordinari del Comune, con apposita delibera approvata in giunta, 374mila euro per i lavori ai bagni dello stadio a destinati ai disabili, raccogliendo le sollecitazioni giunte da più parti e l'obiettivo è quello di terminare tali lavori entro la fine di gennaio.