Super Champions, presidenti di serie A in allarme: domani assemblea in Lega

Domani, lunedì 10 giugno, si terrà un'assemblea di Lega di serie A molto importante e calda a Milano. La Repubblica svela quello che sarà il tema all'ordine del giorno: "Progetto Uefa sulle competizioni europee post 2024: analisi nuovo format e prima stima impatto economico". Un tema, quello delle nuove Coppe europee, che allarma i presidenti di Serie A: "Secondo uno studio commissionato dalla Lega, e che sarà presentato in assemblea da esperti internazionali, la Superchampions arrecherebbe un danno economico di almeno il 35 per cento al fatturato del nostro campionato (ma le partecipanti alla Superchampions, massimo cinque per Nazione, avrebbero ritorni economici eccezionali). Insomma, materia assai delicata e controversa".