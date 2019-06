SuperChampions, Agnelli abbandonato dagli alleati: tutta la serie A la boccia

La Serie A rifiuta la Super Lega, I tentativi di Andrea Agnelli di rassicurare i colleghi stavolta vengono stoppati sul nascere. Il numero uno della Juventus, presidente di quell’Eca che vorrebbe «affamare» – dice un presidente – i campionati nazionali, viene trattato con freddezza, da qualcuno perfino con villania. E alla fine, numeri alla mano, resta da solo a difendere il suo progetto, abbandonato anche dai potenziali alleati. Inter, Milan, Roma, chiamate a schierarsi come la Juventus contro la delibera che certifica l’opposizione della Lega di A alla riforma della Champions dal 2024, non vanno oltre l’astensione (come la Fiorentina che, però, non si è espressa su alcuna tematica in rispetto della nuova proprietà). Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.