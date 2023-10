Supercoppa, c’è un escamotage per non giocarla quest’anno in Arabia

Il contratto di sei anni prevede che 4 edizioni della Supercoppa si svolgano a Riad

Supercoppa, c'è un escamotage per non giocarla in Arabia. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica: "La Lega nell'Assemblea di lunedì definirà nei dettagli la competizione con tanto di sopralluoghi già concordati. Per le società il montepremi è ricco: 7 milioni alla vincitrice, 3 alla finalista. La difficile situazione internazionale, però, potrebbe dare ragione a De Laurentiis. In realtà nell'accordo con gli arabi c'è la possibilità di un escamotage.

Il contratto di sei anni prevede che 4 edizioni della Supercoppa si svolgano a Riad. Al momento è stato definito questo calendario: 2024 e 2025 in Arabia, 2026-2027 in Italia, 2028 e 2029 di nuovo a Riad. Il Napoli, dunque, potrebbe chiedere di modificare le alternanze senza compromettere l’intesa con gli organizzatori".