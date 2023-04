Supplementari possibili al Maradona: al Napoli 'basta' vincere con un 1 gol di scarto

Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricorda la regola per i supplementari.

Si riparte dall’1-0 dell’andata a San Siro: il Milan ha a disposizione due risultati su tre per andare in semifinale. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricorda la regola per i supplementari.

"I rossoneri passerebbero con una vittoria o con un pari stasera, mentre perdendo con un gol di scarto si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai rigori. In caso invece di vittoria del Napoli con due o più gol di scarto, nei 90 minuti o nei supplementari, azzurri qualificati in semifinale".