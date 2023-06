Svelata la frase a sorpresa di Kvaratskhelia dopo il primo anno a Napoli

Kvaratskhelia ama Napoli e, come scrive La Gazzetta dello Sport, in campo è leggero e fantasioso, preferisce declinare l’estro solo col pallone tra i piedi

Kvaratskhelia ama Napoli e, come scrive La Gazzetta dello Sport, in campo è leggero e fantasioso, preferisce declinare l’estro solo col pallone tra i piedi. Il Maradona è diventata la tela perfetta dove dipingere linee sinuose e armoniche, come quando punta gli avversari in modo inesorabile. Le emozioni si sono susseguite rapide. «Mi sono sentito come in un sogno» ha confessato quasi un anno dopo lo sbarco in Italia.