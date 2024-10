Svelato il 'segreto' di Buongiorno: così concede le briciole agli attaccanti

Alessandro Buongiorno è stato il man of the match di Empoli-Napoli. Migliore in campo, ha saputo tenere a galla la formazione di Antonio Conte nel momento di maggior difficoltà, ossia nel primo tempo. L'ex Torino viene esaltato dall'edizione odierna de Il Mattino:

"Buongiorno è un ragazzo attento che studia gli attaccanti avversari fino a preoccuparsi di registrare da chi ricevono più spesso il pallone e come lo gestiscono tra i primi due tocchi. Maniacale e ossessivo, per questo pronto a una crescita esponenziale".