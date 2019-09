Svolta Callejon, Gazzetta - ADL può convocarlo a fine anno per il rinnovo fino al 2022

Quale futuro per Mertens e Callejon? Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto. Del loro destino parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Quello di Callejon non dovrebbe essere messo in discussione, è probabile che Aurelio De Laurentiis lo convochi per fine anno e gli sottoponga il rinnovo per altri due anni".