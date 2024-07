Svolta per il nuovo Maradona, Abodi-Manfredi-ADL: sì a stadio ed aree adiacenti per 99 anni

Il ministro per lo Sport Abodi, il sindaco Manfredi ed il presidente del Napoli De Laurentiis si sono intorno allo stesso tavolo. Ne parla quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando della riunione finalizzata alla ristrutturazione del Maradona. Il Governo vuole inserire Napoli tra le città ospitanti di Euro 2032 e può accadere solo con un nuovo Maradona.

Abodi ha dato massima disponibilità da parte del Governo a sostenere chi si farà carico dei lavori. Il dialogo istituzione procede positivamente, Manfredi infatti - si legge - ha ottenuto che il tavolo sia istituito a Roma in seno all'esecutivo. La presenza di ADL è servita anche a ricucire il rapporto col Comune. Il comunicato conclusivo recita che è stata "ribadita la volontà delle parti di operare congiuntamente per rendere il Maradona moderno, efficiente, accessibile e sostenibile secondo gli standard internazionali".

Il Governo non metterà soldi, ma strumenti per ADL: credito di imposta, fruizione della Zona economica speciale con una detassazione molto leggera, ed il diritto di superficie per 99 anni e per le parti esterni adiacenti. Manfredi ora chiede concretezza ad ADL, anche perché la disponibilità del Governo è più unica che rara. ADL sembra il primo a voler patrimonializzare la società e che spinga per i lavori per uno stadio senza pista. L'impressione è che si sia arrivati finalmente alla svolta.