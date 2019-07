Svolta Serie A, si pensa al doppio sorteggio del calendario per ravvivare gli incroci: l'ipotesi sul modello inglese

Guardando alla nuova stagione, la data da cerchiare in agenda è quella del varo del calendario: 29 o 30 luglio. Qualche giorno ancora e si avrà l’ufficialità. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipa novità interessanti: "L’amministratore delegato della Lega Luigi De Siervo sta studiando possibili modifiche al sorteggio del calendario. Un’idea sarebbe quella di far cessare la corrispondenza tra le giornate di andata e di ritorno, con una sorta di doppio sorteggio, in modo da ravvivare gli incroci delle squadre. La Premier, per esempio, cambia l’ordine delle giornate di ritorno rispetto a quelle di andata. La Serie A si spingerebbe oltre rimescolando anche le sfide di ogni turno".