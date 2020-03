Taglio stipendi, il Napoli non si è ancora mosso: attende la riunione FIGC-Lega-AIC

Nella giornata di ieri la Juventus s'è mossa ufficialmente per tagliare quattro mensilità a calciatori e allenatore e l'ha comunicato dopo aver trovato l'accordo. E il Napoli? Stando a quanto riferito da Il Mattino, finora ai calciatori non è stata formulata nessuna proposta, ma il club azzurro è pronto a farla non appena la situazione sarà più chiara per tutta la Serie A. I calciatori, poi, la valuteranno. E domani in questo senso sarà una giornata importante perché ci sarà la riunione tra FIGC, Lega e AIC.