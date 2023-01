Tanti cambi con la Cremonese: può esserci un esordio assoluto

"E il discorso riguarda anche gli altri reparti: Ndombele ed Elmas, senza dimenticare Demme, Ostigard in difesa chiede anch’egli più spazio".

"Raspadori e Simeone ora attendono da Spalletti una nuova opportunità per mettersi in mostra, per dimostrare di essere competitivi e funzionali al progetto". Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport saranno tante le novità proposte da Luciano Spalletti nella sfida alla Cremonese in Coppa Italia.