Tanto Osimhen nella fuga Napoli: i numeri spaventosi di Victor

Come si ferma il Napoli? E' la domanda che ormai da un bel po' di settimane si fanno tutti in Serie A e rischia sempre di più di coincidere con "come si ferma Osimhen?". Il gruppo di Spalletti ha saputo sopperire anche alla sua assenza, ma nell'ultimo mese il nigeriano ha trovato quella continuità che gli è quasi sempre mancata, trascinando gli azzurri partita dopo partita e tenendo il livello dell'attacco al top anche in assenza di Kvaratskhelia.

Solo Kane fa meglio di testa

Non solo velocità e attacco alla profondità. Osimhen con l'Udinese ha sbloccato una gara che sembrava poter diventare ostica - come a Bergamo - con il solito stacco imperioso, siglando l'ottavo gol di testa. Solo Kane nell'anno solare 2022 ha fatto più gol di testa, nove. Una soluzione importantissima considerando che quasi tutti, soprattutto al Maradona, chiudono i varchi centralmente e mandano il Napoli soltanto sugli esterni per il cross.

Numeri super, ma anche tanto altro

Al ritorno dall'infortunio è sempre andato in gol o fornito un assist. Non ha segnato contro l'Empoli, ma è risultato decisivo procurandosi il rigore e poi anche col movimento sul gol del raddoppio. Nell'ultima sfida oltre al gol del vantaggio ha fatto partire il contropiede del 2-0 e sul 3-0 s'è portato due avversari spalancando la porta ad Elmas. Osimhen ha una media di un gol ogni 100' ( e un gol o un assist ogni 75'), ma la sua incisività va persino oltre i numeri.