Tempi duri per Giuntoli: costretto a taglio monte ingaggi e mercato senza soldi Champions

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Giuntoli dovrà prendere confidenza con i nuovi collaboratori, a partire da Giovanni Manna, che ha fin qui pilotato il mercato bianconero". Sul Corriere della Sera si analizza l'approdo in casa Juventus dell'ex direttore sportivo del Napoli.

"Gli farà da vice. In un’area dirigenziale che potrebbe rivelarsi affollata, fosse confermato lo spiffero: a settembre, una volta scontata metà squalifica (16 mesi), l’ex ds Federico Cherubini potrebbe infatti chiedere la grazia alla Federcalcio. Dopodiché, che sul ponte di comando ci sia l’architetto del Napoli scudettato non ci sono dubbi. Come non ci sono dubbi sul baule di cose da fare per raddrizzare la situazione: taglio del monte ingaggi (e di qualche big), mercato senza il forziere della Champions, lancio di giocatori pescati come conigli dal cilindro".