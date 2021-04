"Testa al Cagliari e basta, non roviniamo tutto!", il discorso di ADL alla squadra

"Il futuro è il Cagliari, non si deve pensare ad altro - ha dichiarato allo spogliatoio Rino Gattuso dopo l'allenamento di ieri. Un modo per tenere il gruppo sul pezzo in un momento in cui si rincorrono le voci sulla sua panchina ma anche sul futuro di diversi calciatori della rosa: "Ci vuole poco per rovinare tutto". Un messaggio chiarissimo che il tecnico spera di aver trasmesso alla squadra. Contro i sardi contano solo i tre punti, del futuro se ne parlerà alla fine della stagione con tutti. A riportarlo è Il Mattino.