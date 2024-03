"Ti taglio la gola": Juric salterà il Napoli per la minaccia shock a Italiano

Juric lascerà la panchina al vice Matteo Paro per non meno di tre partite

Oltre alla squalifica scontata di Ricci, espulso contro la Fiorentina, oggi è il giorno del verdetto del giudice sportivo per il tecnico del Torino Ivan Juric. Era diffidato e nel finale di gara contro la squadra di Italiano è stato espulso per doppia ammonizione, con l’aggravante della minaccia rivolta al collega Italiano (“ti taglio la gola”), scrive nell'edizione odierna La Repubblica - Edizione Torino.

Oggi il verdetto del Giudice Sportivo: toccherà a Paro

Risultato: Juric lascerà la panchina al vice Matteo Paro per non meno di tre partite, anche se molto dipenderà da se, come e quanto quella bruttissima minaccia avrà trovato spazio nel referto arbitrale al vaglio oggi del giudice sportivo. Intanto, da ieri mattina, nel bunker del Filadelfia sono iniziate le prove anti-Napoli: un’attenzione particolare, nei collaudi quotidiani, è rivolta a Djidji, una delle garanzie granata di questi ultimi mesi.

Venerdì sera, al Maradona, si ripeterà infatti la sfida nella sfida contro Kvaratskhelia: l’ultima volta, appena sessanta giorni fa al Grande Torino, il difensore francese fu uno dei protagonisti della larga vittoria del Torino che si impose 3-0 grazie agli ultimi gol firmati in campionato da Sanabria, Vlasic e Buongiorno che da quel momento sono rimasti tutti a secco.