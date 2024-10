Tifosi azzurri pronti a tornare in trasferta: in arrivo il via libera dal Viminale per Empoli

Qualche settimana fa il prefetto ha vietato la trasferta di Torino contro la Juventus ai tifosi del Napoli a 24 ore dalla sfida.

Qualche settimana fa il prefetto ha vietato la trasferta di Torino contro la Juventus ai tifosi del Napoli a 24 ore dalla sfida. Erano già stati venduti 1.500 biglietti che saranno rimborsati ma non sarà lo stesso per i voli e per gli alberghi. L'Osservatorio e il Casms si erano allertati dopo aver letto la relazione della Digos di Cagliari in merito alle tensioni con i sostenitori sardi all'Unipol Domus. Pochi gli incivili, ma tanti quelli che ne pagheranno le conseguenze. Dopo questa vicenda, anche la trasferta di Empoli e poi soprattutto quelle a Milano per Milan e Inter sono state messe a rischio.

Ma adesso, stando a quanto riferito da Il Mattino oggi in edicola, le cose potrebbero cambiare. Il Viminale starebbe per concedere una notevole apertura ai tifosi del Napoli: l’Osservatorio va verso l’apertura della trasferta a Empoli per i supporters azzurri residenti a Napoli. Una valutazione che tiene conto anche del provvedimento del Tar del Piemonte e che verrà completata nelle prossime ore, quando verrà adottato il provvedimento decisivo ma il via libera del Ministero dell’Interno appare scontato.

Per gli ultrà del Napoli è una specie di test della verità. Osservati speciali, in vista anche delle due trasferta a Milano, con Milan e Inter: in caso di intoppi, l’Osservatorio non avrebbe esitazioni ad adottare severe restrizioni nel viaggio a San Siro.