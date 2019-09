Tifoso Liverpool ferito, il Ceo del club: "Al Cardarelli con il tifoso, monitorato per tutta la notte"

Brutto caso di violenza accaduto prima del match Napoli-Liverpool, con due tifosi reds aggrediti in pieno centro con conseguenze gravi, che hanno indotto uno dei due a andare in ospedale dopo un'ingente perdita di sangue. Il The Telegraph riporta l'esperienza di Peter Moore, Ceo del Liverpool, che ha fatto visita proprio all'ospedale Cardarelli per controllare le condizioni del tifoso inglese: "Non lo lasceremo fino a quando non ci sentiremo a nostro agio, quindi per ora tutti possono smettere di preoccuparsi. Stiamo cercando di farlo vedere da un medico, ma qui c'è una netta mancanza di assistenza da parte della polizia e del personale medico", aveva twittato inizialmente Moore, che dopo poche ore ha poi specificato: "Il personale dell'ospedale e la polizia hanno aiutato Steven e sono stati molto collaborativi. È stato visto e sarà monitorato per tutta la notte. Mi ha chiesto di ringraziare tutti per la loro preoccupazione".