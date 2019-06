Tmw - Belotti si gode la Nazionale mentre il Napoli lo osserva

Andrea Belotti torna a vestirsi d’azzurro vivo della Nazionale. Ha aspettato questo momento per mesi, nove per la precisione, e stasera è pronto a caricarsi sulle spalle il peso di una nazione intera. Che fosse dal primo minuto o a gara in corso, il Gallo vuole dimostrare che il ct Roberto Mancini ha fatto bene a concedergli una nuova chance, puntando a non svestire più quell’azzurro che sente così suo. Lo vuole fare con le prestazioni, ma anche e soprattutto con i gol: e Belotti ha bisogno assoluto di interrompere un’astinenza troppo lunga. La rete con l’Italia gli manca da un anno e passa, dal 28 maggio del 2018 e dall’amichevole contro l’Arabia Saudita. E un gol da tre punti? Bisogna andare ancora più indietro, arrivando fino a 730 giorni di digiuno: poco ci manca, infatti, per riavvolgere il nastro all’11 giugno 2017, Italia-Liechtenstein 5-0 con Belotti che alzò la cresta davanti al pubblico di Udine. La maledizione con la maglia azzurra va scacciata, tra Atene e lo Stadium il Gallo proverà a farlo.

Gli occhi del Napoli - E poi c’è l’azzurro un po’ meno vivo, ma più “cielo” del Napoli. Gli intrecci tra la città del Vesuvio e quella della Mole sono sempre molti, da diversi anni Aurelio De Laurentiis e Urbano Cairo si sono stretti più volte la mano per tante trattative. E i contatti tra i due sono cominciati anche in questa sessione che, in realtà, deve ancora ufficialmente aprire: Simone Verdi e Mario Rui sono tra i desideri di Walter Mazzarri, Daniele Baselli è finito nella lista della spesa di Carlo Ancelotti. Ma, inevitabilmente, tra un nome e l’altro non poteva che finirci pure quello di Belotti. Il Napoli cerca una nuova punta, il Gallo sarebbe l’alternativa di lusso al titolarissimo Milik. Non esistono trattative, anzi, però tra le chiacchierate è stato tirato in mezzo anche il capitano del Toro. Il presidente Cairo ha ribadito la difficoltà dell’operazione, non retrocedendo rispetto agli oltre 60 milioni di valutazione che fa del suo numero 9. E, soprattutto, non ha alcuna intenzione di utilizzarlo come pedina di scambio. Per ora, Belotti resta un’idea del Napoli, mentre è una certezza assoluta del Toro: non si muove, a meno di offerte davvero monstre. Un po’ il mantra di Cairo per ogni sessione di mercato.